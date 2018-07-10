Пётр Порошенко заявил об отказе от общеевропейских проектов с участием РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил об отказе общеевропейским проектам, в которых участвует Россия. По словам лидера страны, сотрудничество с РФ угрожает национальной безопасности Украины.



Украина больше не будет участвовать в европейских проектах, участником которых выступает РФ. Об этом заявил Пётр Порошенко на пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер считает, что участие в одних проектах с Россией могут подорвать безопасность Украины.

Напомним, что Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Брюсселе. Помимо 29 стран участниц альянса на заседание приглашены представители других стран, в том числе Украины и Грузии.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников дал комментарии по поводу заявления украинского президента. По его словам, Пётр Порошенко боится проиграть президентские выборы, поэтому хочет быть в цетре внимания.