Макрон призвал США не вмешиваться в вопросы по "Северному потоку-2"

Такое заявление президент Франции сделал после громких слов Дональда Трампа. Обсуждение газопровода стало актуальным вопросом на саммите НАТО, который начался в Брюсселе 11 июля.

Эммануэль Макрон не был шокирован высказываниями американского президента о "Северном потоке-2". Напомним, Дональда Трамп пригрозил Германии зависимостью от российского газа и намекнул, что США финансирует обороноспособность Европы.

Глава Франции дипломатично отметил, что союзные государства имеют право дать совет относительно важных стратегических шагов. Однако призвал не вмешиваться во внутреннюю политику и предоставить суверенным странам возможность принять итоговое решение самостоятельно. Это касается и "Северного потока-2".

Ранее слова Дональда Трампа также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что строительство газопровода является исключительно коммерческим проектом. Он предположил, что очередными заявлениями Дональд Трамп не сможет усложнить атмосферу грядущей встречи с президентом России Владимиром Путиным, потому как отношения и без того очень непростые.