Израиль объяснил авиаудары по сирийским позициям

Сегодня в ночь Израиль нанес удары как минимум по трем сирийским позициям. По словам военных, миссия была выполнена в ответ на вторжение сирийского беспилотника на территорию Израиля.



Накануне инцидента на территорию Израиля вторгнулся сирийский беспилотник. Вчера аппарат залетел на 10 км в глубь страны, в связи с чем был сбит в районе озера Кинерет. В ответ на незаконное действие израильские военные обстреляли позиции Сирии в районе города Эль-Кунейтр. Попадания в постройки совершили с помощью ракет из истребителей.

Видео, демонстрирующее атаку, распространила армейская пресс-служба. Также инцидент подтвердила арабская сторона. По данным происшествия, ракеты нанесли небольшой материальный урон, жертв нет.

Напомним, что атака совпала со встречей премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Вадимиром Путиным. По словам израильского политика, главной темой переговоров стала именно Сирия.