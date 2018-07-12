Песков ожидает сложных переговоров между Путиным и Трампом

Очередные высказывания американского президента о "Северном потоке-2" не смогут существенно усугубить отношения между странами. Такое мнение пресс-секретарь Кремля выразил 12 июня.

Дмитрий Песков отметил, что Владимира Путина и Дональда Трампа накопилось множество разногласий по принципиальным вопросам актуальной политической повестки. В связи с жесткими позициями сторон стоит ожидать сложной беседы между главами государств.

Ответ Дмитрия Пескова относился к заявлениям Дональда Трампа на саммите НАТО. Президент раскритиковал политику стран-членов, поддерживающих строительство "Северного потока-2". По его мнению, благодаря газопроводу Россия сделает Европу, в первую очередь - Германию, своим финансовым помощником. Дональд Трамп также отмечал, что США тратит внушительную часть бюджета на защиту европейских государств за счет финансирования НАТО.

Пресс-секретарь администрации Владимира Путина также оценил критику американца в сторону "Северного потока-2". Как считает Дмитрий Песков, США просто пытается вынудить Европу покупать у них более дорогой газ. В то же время Россия давно доказала надежность своей работы в энергетической промышленности. Он добавил, что договоренности по топливу приводят к взаимовыгодной зависимости как потребителя, так и поставщика.