Сама в это не верит: В Совфеде пояснили, почему Тимошенко говорит о возвращении Крыма

Один из членов Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков рассказал, почему лидер украинской политической партии "Батькивщина" дает народу "нереалистичные" и "невыполнимые" обещания.

Сергей Цеков, который является членом комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым, дал комментарий по поводу слов украинского политика Юлии Тимошенко. Руководитель политической партии "Батькивщина" заявила, что для возвращения полуострова в состав Украины ей нужно наращивать мощную армию и вести переговоры в Будапештском формате.

В Совфеде пояснили, почему такой подход не сработает в данном случае. По словам Цекова, меморандум слишком стар и уже неоднократно нарушался странами-участниками, так что вряд ли кто-то станет следовать его предписаниям сейчас. Помимо этого, политик уверен: Тимошенко говорит о возвращении Крыма, однако сама в это не верит. По его мнению, делает она это, чтобы в преддверии президентских выборов поднять свой рейтинг среди украинского населения.