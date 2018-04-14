Порошенко просит НАТО поддержать размещение миротворцев ООН в Донбассе

Президент Украины выступил на саммите Альянса в Брюсселе. Видеозапись речи размещена на его странице в Facebook.

Петр Порошенко посетил штаб-квартиру НАТО и обратился к представителям организации с просьбой поддержать украинскую позицию в конфликте на территории Донбасса. Он надеется, что члены Альянса поддержат размещение миротворцев ООН в регионе. Президент также просит помнить о стремлениях Украины в евроатлантическую сторону.

По словам Петра Порошенко, Киев настроен разрешить ситуацию на Востоке исключительно мирным путем, соблюдая положения Минских соглашений. В связи с этим президент рассчитывает на многонациональную миротворческую операцию с сильным мандатом, который будет охватывать всю территорию Донбасса вместе с ныне неподконтрольными территориями.