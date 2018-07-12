Руководитель партии "Батькивщина" считает, что полуостров вернуть возможно, однако для этого потребуется вести переговоры в Будапештском формате и укрепить силы национальной армии.

Депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко собирается наращивать мощную армию для возвращения Крыма в состав Украины. Об этом рассказали в пресс-службе политической партии, главой которой она является. Политик дала интервью для СМИ, в ходе которого заявила о необходимости во что бы то ни стало вернуть как Крым, так и Донбасс.

Тимошенко говорила о мире и о том, что по данному вопросу необходимо вести переговоры. Тем не менее, она также указала на то, что в украинскую армию следует влаживать больше средств для наращивания ее силы и мощи. По ее словам, такая армия должна уметь защищать свои границы.

Между тем, крымский политик Степан Кискин считает, что слова Тимошенко - "пустые хлопоты". По его мнению, она уже показала, что не заботится о народе, когда была у власти, так что сейчас просто "промывает людям мозги".