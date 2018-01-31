В США порноактрису арестовали после судебного иска против Трампа

Полицейские схватили Стефани Клиффорд в одном из стриптиз-клубов Коламбуса. Об этом через Twitter объявил адвокат задержанной Майкл Авенатти.

Порноактриса, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, в момет задержания выступала со своей программой, которую успела много раз показать в различных городах США. Ей инкриминируют нарушение закона штата Огайо, согласно которому сотрудницы клуба не имеют права вступать в физический контакт с посетителями.

Правозащитник танцовщицы уверен, что его клиентку арестовали по политическим мотивам. Он считает, что власти пошли на такую провокацию из-за отчаяния. Майкл Авенатти и его сотрудники продолжат защищать Стефани Клиффорд от "фиктивных обвинений". Он назвал абсурдным тот факт, что ресурсы правоохранительной системы США расходуются на организацию подобных операций.

Напомним, Сторми Дэниелся рассказала широкой общественности об интимной связи с Дональдом Трампом. По её словам, это произошло в 2006 году, когда предприниматель был женат. После этого актриса фильмов для взрослых подала судебный иск против президента и его экс-адвоката Майкла Коэна, обвинив их в стремлении наделить юридической силой договор о неразглашении, подписанный Клиффорд в 2016 году. В конце июня Майкл Авенатти заявил, что федеральные прокуроры отказались от запланированной беседы с его подзащитной после резонанса в СМИ.