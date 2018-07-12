Большинство россиян верят в существование тайных правителей

Специалисты, изучающие общественное мнение поинтересовались у россиян, верят ли они в тайное мировое правительство. Большинство граждан России верят. Так 67% участников опроса уверены, что все вопросы мира решают несколько человек, кстати, число увеличилось на 22% за последние четыре года.

Интересно, с чем связан рост верующих в мировое правительство, возможно, граждане не уверены, что мировые лидеры могут принимать решения самостоятельно. Свою позицию могут обосновать 77% уверенных в присутствие тайных правителей. Больше всего скептиков среди молодых людей. Молодёжь уверенна, что в российской и мировой политике все «прозрачно», насколько это возможно. Больше всего в существование мирового заговора уверенны россияне пенсионного возраста. По мнению участников опроса, лидеры тайного сообщества - это бизнесмены, олигархи, и прочие богатые и влиятельные люди, цель их политики состоит в получении власти над всем миром. Стоит отметить, что большинство опрошенных считают, что интересы правительства России расходятся с интересами тайных предводителей. В опросе участвовали более двух тысяч россиян.