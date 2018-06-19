Забайкальский избирком вопреки закону препятствует участию «Партии Дела» в выборах

В Забайкалье ведется избирательная кампания по выборам депутатов краевого парламента. Пользующаяся поддержкой местного населения «Партия Дела», по оценкам экспертам, должна пройти в парламент, что позволит ей в 2021 году участвовать в думских выборах без сбора подписей. Однако забайкальский избирком грубо нарушает закон, препятствуя «Партии Дела». Девятого июля он отказался заверять ее список кандидатов. Об этом пишет ИА REGNUM.

По словам юриста Ильи Мигуненко, избирательная комиссия препятствует участию «Партии Дела» в выборах. Она затягивала время с приемом документации, затем обвинила партию в том, что она не провела тайное голосование, выдвигая список списка на общем собрании партийцев. Однако у «Партии Дела» есть видеозаписи, доказывающие обратное. Позднее зампред комиссии Пешкова И.А. принялась утверждать, что избирком не получал от партии документы, подтверждающие факт устранения выявленных недочетов при приеме списка. Но у «Партии Дела» есть подтверждение, подписанной самой госпожой Пешковой.

Как отметил секретарь федерального собрания «Партии Дела» Алексей Лапушкин, есть основания говорить о выполнении забайкальским избиркомом политического заказа. Это связано с тем, что политические оппоненты партии встревожены ее популярностью в регионе.



