МИД России ответит Греции зеркальными мерами на высылку дипломатов

Так на происшествие отреагировали российские чиновники. Их заявление прозвучало на пресс-конференции 11 июля.

Ранее Греция объявила о высылке из страны двух сотрудников дипломатической службы России. Ещё двум дипломатам правительство запретит въезд. По данным газеты Kathimerini, такими действиями греки ответили на незаконное вмешательство во внутренние дела государства через сбор и распространение информации, а также подкуп греческих чиновников. Власти страны увидели в поступках россиян угрозу национальной безопасности.

В российском МИД остались недовольны таким поступком. Несмотря на желание Греции сохранить дружеские отношения, представители министерства пригрозили зеркальными мерами. Стоит ожидать, что Россия вышлет на родину двух греческих дипломатов. Напомним, в период массовой высылки российских дипломатов после скандального покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей Греция воздержалась от такого шага.