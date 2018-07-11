Греция вышлет двух российских дипломатов и ещё двум запретит въезд

Сообщается, что причиной высылки дипломатов являются «противоправные действия против национальной безопасности».

Греческое издание Kathimerini указывает, ссылаясь на официальные высокопоставленные источники, что меры, которые приняли в Афинах, являются ответом на противоправные, по мнению властей, действия на греческой территории. Эти действия заключаются в незаконном вмешательстве во внутренние дела государства.

Среди обвинений речь идет о «попытках сбора информации, ее распространении, а также подкупе государственных чиновников». Издание пишет, что действия греческих властей не являются неожиданными, а представляют собой ответ на расширение влияния России на территории Греции.

При этом греческое правительство намеренно сохранить хорошие отношения с Москвой. И надеется на плодотворное дальнейшее сотрудничество. Это подтверждается еще и тем, что во время массовой высылки дипломатических представителей из различных стран Греция предпочла не следовать общей тенденции и воздержаться от этого. Примечательно, что греческое правительство всегда придерживалось очень осторожной линии в отношениях с Россией. Однако представители подчеркивают, что для поддержания хороших отношений необходимо уважать суверенитет и независимость друг друга.