Порошенко дал Трампу несколько напутствий перед встречей с Путиным

Украинский президент посчитал, что его советы весьма пригодятся Трампу на предстоящей встрече с Путиным. Также Порошенко решил рассказать американскому лидеру о том, чего на самом деле боятся в Кремле.

Как известно, в скором времени в Хельсинки пройдет встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. В связи с этим украинский лидер Петр Порошенко решил, что ему следует дать несколько напутствий Трампу для того, чтобы его встреча с Путиным прошла в нужном русле.

Так, по словам Порошенко, в настоящий момент перед Украиной возникают вполне веские вызовы для безопасности и стабильности. В частности, текущая неделя весьма важна для страны, ведь уже состоялся саммит Украина-ЕС, а вскоре Украине предстоит поучаствовать во встрече стран-участников НАТО.

По словам Порошенко, эта "украинская неделя" способна направить свой мощный сигнал, который смогут услышать не только в Брюсселе, но и в Хельсинки. Также Порошенко попросил Трампа "вернуть Путина на путь истинный", ведь он горит желанием увидеть, как Украина потерпит поражение. Украинский лидер также отметил, что в Кремле больше всего боятся, что Украина станет единой и решительной.