Футбол важнее Дональда Трампа: власти Бельгии не встретили главу США из-за матча

Президент США со своей супругой не были удостоены от первых лиц Бельгии торжественного приема. Всему виной полуфинал чемпионата мира по футболу, проходивший на стадионе в Санкт-Петербурге.

Всё дело в том, что первые лица Бельгии просто не могли встретить американского лидера в столице Бельгии, поскольку в этот самый момент находились в России, куда приехали посмотреть матч своей национальной сборной, где команда боролась за выход в финал.

Дональд Трамп прибыл в Брюссель для участия в международном саммите НАТО. Однако его глазам предстал лишь представитель бельгийского Министерства иностранных дел Франсуаза Гюстен. Примечательно, что сам Дональд Трамп приземлился не в международном аэропорту столице Бельгии, а на военном аэродроме.

Как сообщает издание Le Soir, это нарушение дипломатического протокола, поскольку в данном случае официальных лиц должны были встречать либо король, либо премьер-министр Бельгии. Ни тот, ни другой в аэропорт не явились.

Напомним, ранее глава США направил королю Бельгии письмо с просьбой увеличить военные расходы. Бельгийскому лидеру это предложение не понравилось, он остался не очень впечатлен просьбой и отреагировал на нее довольно критично.