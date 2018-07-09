В США объявили о новых пошлинах на китайские товары на $200 миллиардов

Правительство США готовится ужесточить правила относительно китайского импорта. Белый дом объявил об увеличении списка товаров из Китая, включив в него новые пункты на общую сумму 200 миллиардов долларов.

Документ, в котором содержатся новые позиции товаров, может быть выпущен уже на этой неделе. Пока разговоры ведутся только о составлении перечня. Однако по словам американского торгпреда Роберта Лайтхайзера, введение новых пошлин состоится примерно через два месяца.

Как отметил Лайтхайзер, это вынужденная мера, поскольку Пекин не собирается менять свою политику в отношении торговли, а США считает китайскую торговую пратику несправедливой.

В список попали сотни наименований: это и продукты питания, и товары для животных, и бытовая техника и т.д.

Ранее лидер США сообщал, что собирается вводить пошлины на китайские товары на общую сумму 500 миллиардов долларов. Однако пока Белый дом ограничился лишь половиной обещанного. Как будут развиваться отношения двух государств в дальнейшем, неизвестно, однако, напряжение между ними возрастает, а торговая война набирает обороты.

Напомним, правительство США ввело пошлины относительно импорта товаров из Китай на 25% объёмом на 50 миллиардовдолларов в год. Китай ответил тем же. А власти попросили китайские СМИ быть более осторожными и воздержаться от прямой критики Дональда Трампа.