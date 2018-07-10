Мэй заявила о сильном желании увидеть Трампа на саммите НАТО

Премьер-министр Тереза Мэй прокомментировала ожидания от будущей встречи с Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО.

Сегодня, 10 июля, стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с большим нетерпением ждет личной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Это событие произойдет в рамках саммит НАТО, который пройдет в ближайшие дни в Брюсселе. Мэй выразила надежду на то, что ее встреча с Трампом будет иметь позитивный характер, поскольку она планирует обсудить вопросы, касающиеся в первую очередь торговых отношений между двумя державами.

«У нас особые отношения в области обороны и безопасности», — добавила Тереза Мэй.

Стоит отметить, что премьер не высказала ни одного слова по поводу «потрясений» и «нестабильной ситуации в стране», которые, по мнению главы Белого дома, на данный момент являются одними из главных проблемам Соединенного королевства.

Интересно, что жители туманного Альбиона собираются встречать американского президента под песню группы Green Day «American Idiot». Забавно, ведь совсем недавно сам Трамп просил передать Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона «Rocket man». Видимо, такие музыкальные сопутствия как нельзя лучше выражают истинные отношения политиков.