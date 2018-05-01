Премьер-министр Армении поедет в Брюссель на саммит НАТО

Новый премьер-министр Армении посетит саммит НАТО 12-13 июля вполне с конкретными целями.

Сегодня, 10 июля, стало известно о том, что в ближайшие несколько дней премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит официальный визит в Бельгию для того, чтобы встретиться с руководством Европейского Союза, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян отправится в Бельгию, чтобы принять участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, которая и пройдет в рамках саммита Североатлантического альянса. Также Пашинян выразил особое желание встретиться с армянской диаспорой в Брюсселе.

Напомним, что сегодня было также опубликовано заявление генерального секретаря НАТО о том, что в скором времени будет назначено число, когда Македония должна будет вступить в альянс под новым названием. Более того, Столтенберг выразил намерение США видеть Грузию и Украину в статусе членов НАТО. Интересно, что об этом намерении говорят уже ровно 10 лет.