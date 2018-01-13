Украинские пограничники не пустили в страну британца

10 июля украинские пограничники не пропустили в Украину гражданина Британии.

Это произошло в аэропорту Борисполь. Молодой человек родом из Британии. Он работает ведущим на российском телеканале. Британец ведет программу «Поедим, поедим». Сообщается, что он подтвердил информацию пограничникам о том, что в 2015 году он посещал полуостров Крым.

После этого пограничники запретили британскому ведущему въезд в страну еще на три года. Дело в том, что до этого украинские власти заявляли о том, что в страну не станут пускать тех делегатов, которые посещали Крым. Это объясняют тем, что, по мнению украинских властей, в Крыму нарушают права человека. В то время, когда российские СМИ считают, что как раз в Украине нарушают права, ущемляя русскоязычное население.

Напомним, что недавно Анатолий Гриценко, экс-глава Минобороны Украины, заявлял о том, что Крым нельзя возвращать силой. По его мнению, если власти страны решат возвращать полуостров с помощью военного конфликта, то репутация Украины на мировом уровне станет ухудшаться. Гринценко считает, что после таких действий «Украина закончится».