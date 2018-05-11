Глава МВД Германии Зеехофер представил генеральный план по миграции

Сегодня в Германии был представлен генеральный план по миграции, который до публичного появления вызвал к себе огромный интерес прессы, так как стал «яблоком раздора» Меркель и Зеехофера. Германия решает проблему мигрантов в своих собственных интересах.

Сегодня, 10 июля, стало известно о том, что Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер представил новый план по борьбе с нелегальной миграцией, который включает в себя ряд особых мер, которые будут нацелены на наиболее эффективное решение данной проблемы.

Хорст Зеехофер предложил создать специальные центры для распределения мигрантов по странам, являющимся ответственными за рассмотрение их заявлений. Такиие центры, по словам министра, не позволят остаться на территории Германии тем мигрантам, кто изначально был зарегистрирован в других странах Европейского Союза.

Интересно, что этот план должен был быть представлен общественности еще месяц назад, но, по предположению немецкой прессы, такая долгая задержка в его презентации связана с конфликтом мнений Ангелы Меркель и самого Хорста Зеехофера по вопросу депортации мигрантов.

Напомним, что проблема нелегальных мигрантов является сейчас одной из самых главных в политике Европейского Союза. Ранее прозвучало мнение вице-премьера Италии Маттео Сальвини, что, если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, ЕС ожидает развал. Глава МИД Испании Жозеп Боррель потребовал, чтобы решением этого вопроса занимались непосредственно те страны, которые больше всего страдают от наплыва беженцев, а именно: Италия, Испания и Греция.