"Вау!": Трамп назвал себя самым популярным президентом и очень удивился этому

В социальной сети Twitter американский президент Дональд Трамп написал пост, в котором указал, что он – самый популярный президент в истории.

Политик написал, что о его популярности свидетельствует только что проведенный опрос среди американцев. Сам глава США не уточняет, что это был за опрос и кем он проводился, зато подчеркивает количество своих «фанатов». Около 90% респондентов посчитали Дональда Трампа самым популярным президентом в истории. «Новый опрос общественного мнения показывает, что Трамп, с поддержкой более 90%, является самым популярным республиканцем в истории партии. Вау!» - удивляется президент в сделанной записи.

На своей странице лидер поблагодарил сторонников за оказанную поддержку и доверие. Он отметил, что его команда уже добилась очень многого, и еще больше достижений ждет впереди.

Отмечается, что политика Трампа нередко подвергается критике не только со стороны оппозиционной партии демократов в политической среде, но и в повседневной жизни. Представители администрации американского лидера часто становятся жертвами нападок со стороны граждан США о несправедливости той политики, которой сейчас придерживается вся администрация президента. Так, сегодня подвергся оскорблениям Стивен Миллер, решив пообедать в японском ресторане. Один из сотрудников осыпал его оскорблениями и демонстрировал неподобающие жесты в адрес Миллера.