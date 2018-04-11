В ОП РФ предлагают снижать пенсионный возраст за количество детей

Отмечается, что при рассмотрении этой реформы и всех ее изменений следует учитывать тот вклад, который родители внесли в устойчивость пенсионной системы.

Как стало известно, Общественная палата России предложила внести некие корректировки в закон о повышении пенсионного возраста. Так, они предлагают снижать возраст выхода на пенсию на столько лет, сколько человек имеет детей. По словам члена ОП РФ Сергея Рыбальченко, предлагается за одного ребенка снижать пенсионный возраст на один год, за второго на два, за третьего на три и так далее.

Отмечается, что при рассмотрении такого нововведения в пенсионную реформу стоит смотреть на то, какой вклад родители этих детей внесли в устойчивость пенсионной системы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство собирается с осени текущего года повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и для женщин до 63 лет. Предполагается, что новая реформа сможет повысить пенсии и сбалансировать рынок труда.