Киев предложил Вукоевичу работу и компенсацию штрафа ФИФА

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко предложил поддержку Огнену Вукоевичу и Домагою Виду, по отношению к которым были применены санкции за политические лозунги.

Международная Федерация футбола не раз обращала внимание футболистов, тренеров, иных членов команды, а также журналистов всех стран, приезжающих анонсировать спортивные мероприятия, что чемпионат мира по футболу – это зона свободная от политики. Все политические лозунги, политические символы, жесты, заявления и прочее не должны вмешиваться в соревновательный процесс.

Однако представители хорватской сборной посчитали свой поступок безобидным, за что и были подвержены соответствующим санкциям. Но президент ФФУ оказался солидарен с молодыми людьми. Более того, он пришел в Верховную раду в костюме сборной Хорватии, а также сделал заявление в поддержку Вукоевичу и Виду. Он уверен, что его предложение компенсировать назначенный ФИФА штраф придется для хорвата очень кстати. Кроме того, глава ФФУ готов предложить мужчине работу, если тот согласится.

Напомним, игроку сборной Хорватии вынесли предупреждение за произнесенный на видео политический лозунг. Его друга отстранили от работы в штабе сборной и вынесли штраф в размере 15000 долларов.