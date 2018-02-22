ЧМ-2018: благодаря сборной Бельгии Жириновский выиграл у Грудинина 100 килограммов клубники

Стало известно о судьбе добра, которое Владимир Жириновский выиграл в споре с Павлом Грудининым. Напомним, депутаты заключили пари накануне четвертьфинальной игры между сборными Бразилии и Бельгии. Спорили чиновники на масштабный запас клубники.

После того, как прошёл матч, проигравший привёз в здание Государственной Думы сто килограммов красной ягоды. Сообщается, что Владимир Вольфович, получив выигрыш, рассказал, что эта клубника, доставленная из Подмосковья, является последним урожаем этого сезона. Кроме того, что природные витамины было решено раздать государственным служащим ведомства, Жириновский сказал угостить и журналистов, которые аккредитованы для работы в Госдуме.

Напомним, в матче Бразилия-Бельгия со счётом 2:1 победили бельгийские футболисты, получив путёвку в полуфинальный этап.