Госдума в первом чтении приняла закон о праве охранников применять электрошокеры

Депутаты Госдумы поддержали инициативу о необходимости предоставить работникам аэропортов и других подразделений транспортной безопасности право использовать в случае необходимости электрошокеры.

Предложение поступило от Алексея Кондратьева, Михаила Козлова и депутата Госдумы Анатолия Выборного.

Сотрудникам транспортной полиции разрешено применять оружие. Однако при определенных условиях запреты остаются в силе. Например, в случае массового скопления людей использовать огнестрельное оружие не разрешается. Поскольку вокзалы, аэропорты и другие транспортные объекты, на которых работают подразделения транспортной безопасности, практически всегда сосредотачивают в себе большое количество людей, поступило предложение об электрошокерах. Они представляют меньшую опасность, нежели различные виды огнестрельного оружия. Кроме того, могут служить хорошим средством самозащиты и подходящим для массовости способом пресечения противоправных действий. Сообщается, что сегодня электрошокеры могут использовать сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, полиции, а также обычные граждане. Но законодательно не закреплена возможность применения их сотрудниками транспортной полиции. Именно поэтому в Госдуме поддержали инициативу по внесению соответствующих изменений.