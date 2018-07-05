"Лавров - хулиган": Кеннеди после поездки в Москву сравнил российских политиков с "мафией"

После того, как Кеннеди посетил Москву и Санкт-Петербург в составе делегации конгрессменов из США, у него сложилось весьма интересное мнение о политиках России. Об этом он рассказал журналистам во время интервью.

Так, американский сенатор Джон Нили Кеннеди рассказал журналистам о том, что по большей степени переговоры с Россией похожи на некое "общение с мафией". Атмосфера во время встречи с российскими политиками была весьма "сварливой", а главным "хулиганом" в этой "мафии" считается глава МИД Сергей Лавров.

Сенатор рассказал о том, что преимущественно, главная философия России заключается в деньгах и власти, что и является философией самого президента РФ Владимира Путина.

Во время беседы с журналистами Кеннеди также высказался по поводу предстоящей встречи Путина и президента США Дональда Трампа. Он отметил, что не видит в ней ничего плохого. Сенатор выразил сомнение, что после переговоров лидеров двух стран будет наблюдаться некий дипломатический прорыв.