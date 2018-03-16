Перестановка кадров: в Великобритании министр здравоохранения стал министром иностранных дел

Джереми Хант сменил Бориса Джонсона на посту главы МИД. Кресло Ханта, в свою очередь занял Мэтт Хэнкок, который занимал пост министра культуры.

Хант входит в состав британского правительства с 2010 года. Сначала он несколько лет занимал пост министра культуры. После стал министром здравоохранения в 2012. Теперь занимает кресло главы министерства иностранных дел.

Относительно новых назначений высказал своё мнение Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он заявил, что назначение Ханта объясняется его необходимостью на этом посту на сегодняшний день. Поскольку Терезе Мэй сейчас нужен человек, который не будет высказывать возражений. Но в перспективе это решение, по словам эксперта, себя не оправдает.

Напомним, на днях подал в отставку глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Сообщалось, что он принял решение покинуть свой пост из-за несогласия с Брекситом.

Перестановки кадров в Правительстве Великобритании начались еще в апреле. Тогда смена произошла в МВД. Эмбер Радд подала в отставку после того, как вскрылись скандальные подробности инцидента с мигрантами. Существовал документ, в котором говорилось о показателях высылки мигрантов из страны. Однако глава МВД заявила, что ничего не знает об этом документе, поскольку его не существует. После того, как были установлены все обстоятельства, Радд принесла публичные извинения и подала в отставку. На ее место был назначен Саджид Джавид.