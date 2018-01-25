Порошенко рассказал, как будет бороться против вмешательства в выборы

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как станет бороться с вмешательством в выборы. Он отметил, что в этом поможет Европейский Союз.

Петр Порошенко провел пресс-конференцию совместно с представителями Европейского союза. Президент Украины заявил о том, что между властями Украины и организацией заключен договор, согласно которому будут вестись работы против возможного вмешательства в выборы.

В сообщении на официальном сайте президента Украины сказано, что независимо от уровня угроз и вмешательств в выборы, будь то кибератака или дезинформация, Европейский Союз и власти Украины будут вести совместную работу.

Напомним, что ранее Петр Порошенко заявлял о том, что во время выборов в Украине в 2019 году он готов к тому, что могут произойти различные провокации, которые могут помешать процессу.

Президент страны подчеркнул, что на дезинформацию власти станут реагировать довольно резко. К слову, недавно Петр Порошенко посетил Сербию. Там президент Украины присутствовал для того, чтобы принять участие в бизнес-конференции. Во время своего визита он посетил местный телеканал, во время интервью на котором Петр Порошенко впервые назвал действия на востоке Украины «открытой войной с Россией». К слову, до этого от президента Украины такие громкие заявления не поступали.