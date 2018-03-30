Трамп назвал "глупыми людьми" своих советников в разговоре с Путиным

СМИ рассказали о разговоре, который состоялся между Трампом и Путиным в то время, когда американский лидер позвонил своему российскому коллеге с поздравления в честь победы на выборах. Дональд Трамп тогда ослушался своих советников и сделал все по своему.

Как ранее сообщали СМИ, в тот день, когда президент США Дональд Трамп решил позвонить лидеру России Владимиру Путину и поздравить его с победой на выборах, между ним и его советниками состоялся весьма непростой разговор. Тогда в администрации Белого дома практически все в один голос кричали, что Трамп не должен звонить Путину, однако американский лидер не только ослушался своих советников, но и обсудил их с российским коллегой.

По его словам, те, кто давал ему советы, являются просто "глупыми людьми", потому их вовсе не стоит слушать.

Также СМИ сообщили о том, что Трамп отказывается слушать советников и перед своей встречей с Путиным в Хельсинки. Они посоветовали американскому лидеру обратить внимание на то, что Путин когда-то работал в КГБ и во время разговора попробует манипулировать Трампом, однако тот заявил, что "полностью готов" к переговорам.