Водитель Трампа подал на президента в суд

Личный водитель президента США Дональда Трампа подал на него в суд. Причиной стало то, что мужчине не выплатили его гонорары за сверхурочную работу.

В своей жалобе водитель отметил, что за несколько лет он переработал 55-часовые недели. В целом это составляет около три с половиной рабочих часов. К слову, при этом уровень зарплаты водителя никак не повышался. Это противоречит нью-йоркским законам.

Сообщается, что в 2003 году водитель Дональда Трампа зарабатывал примерно 62 тысячи долларов в год. В 2010 году ситуация была немного лучше – 75 тысяч, вот только при этом ему пришлось оплачивать самостоятельно медицинскую страховку, так как работодатель этим не занимался. К слову, отпускные и больничные также оплачивал сам водитель.

Известно, что водитель работал на семью Дональда Трампа примерно 25 лет своей жизни. После этого передвижением президента США начала заниматься секретная служба страны. Зарубежные СМИ утверждают, что Трамп должен водителю намного больше, чем тот просит. Правда, по закону мужчина имеет право на компенсацию только за последние шесть лет. Примерная сумма – 200 тысяч долларов.

Напомним, что недавно в социальной сети Дональд Трамп снова высказался по поводу разбирательств о вмешательстве Российской Федерации в выборы в США. Президент и в этот раз назвал это явление «одиозной охотой на ведьм». Также Дональд Трамп призвал уделить внимание не этому, а расследованию почтового скандала связанного с Хиллари Клинтон.