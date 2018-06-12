Испортили ужин: советника Трампа публично оскорбили в кафе

Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер подвергся публичному унижению после покупки ужина в одном из японских ресторанов.

Вечером политик заказал в одном из японских ресторанов суши на вынос. Заплатив за еду 80 долларов, Миллер вышел из магазина, собираясь отправиться домой. Однако внезапно за ним выбежал сотрудник ресторана, начал выкрикивать в адрес советника оскорбительные фразы, сопровождая публичное унижение неприличными жестами

После произошедшего Стивен Миллер вынужден был избавиться от еды, испугавшись, что кто-то из работников заведения мог отравить еду или испортить её иным образом. Политик известен проведением жесткой политики относительно мигрантов в США. Относился ли сотрудник японского заведения к мигрантам, не сообщается. Однако то, что оскорбления вызваны несогласием с политической линией советника, не вызывает сомнений.

Это не первый случай, когда приближенным к американскому президенту не дают поесть. Ранее сообщалось, что пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс не обслужили в ресторане из-за её работы на Дональда Трампа. Владелица заведения смело заявила, что в ее ресторане работают представители сексуальных меньшинств, а политика, которой в последнее время придерживается администрация президента, направлена против них.