Великобритания обвинила Россию в смерти отравленной британки в Эймсбери

По мнению британского министра, эту проблему стоит обсуждать со всем миром. Такое заявление он сделал в понедельник, 9 июля.

Как стало известно, глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступил с серьезным обвинением в адрес России. По его мнению, именно данная страна совершила атаку в британском городе Эймсбери, который находится неподалеку от Солсбери. Уильямсон заявил о том, что во время нападения Россия предпочла вновь использовать нервно-паралитический газ "Новичок", в результате чего погибла женщина.

Министр считает, что данное происшествие стоит обсуждать со всем миром и выразил надежду, что на этот раз мировое сообщество поддержит Великобританию в ее обвинениях.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в Великобритании инициировали расследование по факту гибели британки после отравления "Новичком". В то же время в России отметили, что это отравление стоит рассматривать как очередную провокацию и не более.