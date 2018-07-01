Порошенко не увидел смысла в "Северном потоке-2"

По словам украинского лидера, он является всего лишь политическим проектом, а никак не экономическим. Подобное заявление Порошенко сделал на своей странице в соцсети.

Как стало известно, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз решил оценить проект "Северный поток-2". Украинский лидер заявил о том, что с точки зрения экономики, данный проект вовсе не имеет никакого смысла. Преимущественно, это политический проект, а не экономический.

В настоящий момент, по словам Порошенко, киевские власти используют все имеющиеся у них средства для того, чтобы как можно скорее остановить монополизацию европейского рынка, а также встать на защиту всех интересов Европейского Союза. Президент также заявил о том, что "Северным потоком-2" Россия просто хочет ослабить Украину, это и является основной целью его строительства.