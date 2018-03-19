Руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку‍

Как сообщается, он покинул свое кресло из-за несогласия с "мягким Брекситом". Информацию передает зарубежное издание Reuters.

Руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку‍. Об этом стало известно после срочного сообщения информационного агентства Reuters. Журналист издания отмечает, что документ о его снятии с должности уже вступил в силу. Его подписала британский премьер-министр Тереза Мэй.

Как сообщается, у политиков возникло разногласие по теме Brexit. Борис Джонсон утверждал, что Соединенное Королевство должно применить более жесткий подход к условиям выхода с единого рынка Европы. После этого Мэй грозилась уволить его, а также других министров, поддерживающих его идею.