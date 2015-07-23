В Госдуме рассмотрят законопроект о миграционной амнистии для беженцев из Украины

Отмечается, что беженцы из Украины, которые узаконили свое пребывание на территории РФ, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщил депутат Госдумы Константин Затулин.

Буквально недавно в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, который предусматривает миграционную амнистию для беженцев из Украины. Его направил Константин Затулин, который пояснил, что длящийся уже 5 лет конфликт в Украине не имеет скорого разрешения. По его словам, именно поэтому следует законодательно закрепить положение граждан Украины, которые ищут убежище в России.

Затулин рассказал о том, что каждый гражданин Украины, который просрочит срок своего пребывания в РФ, сможет в течение полугода продлить его без обязательного пересечения границы с РФ. Кроме того, украинцы, которые законно находятся в России, смогут получить вид на жительство без промежуточной стадии РВП, а уже затем будут иметь полное право претендовать на гражданство в упрощенном порядке.