Трамп перестал прислушиваться к руководителю Пентагона

Зарубежные СМИ отметили, что раньше Дональд Трамп обращал внимание на решения Пентагона. Однако сейчас президент США противоречит мнению министра обороны Джеймса Мэттиса.

Для примера журналисты упоминают, что Трамп сам принял решение о том, что США должны выйти из сделки с Ираном. Также президент перенес американское посольство в Иерусалим, а недавно стало известно, что Трамп решил формировать военные космические войска. К слову, глава Пентагона Джеймс Мэттис активно выступал против таких действий.

Стоит отметить, что Мэттис также не знал о решении Трампа прекратить совместные военные учения с Южной Кореей, о чем он пообещал главе КНДР на саммите в Сингапуре. Американские чиновники предполагают, что Дональд Трамп теперь больше полагается на свое мнение, нежели на советы Мэттиса.

Однако следует подчеркнуть, что между Трампом и Мэттисом не возникали разногласия. Ни одна из сторон не делала каких-либо заявлений СМИ на этот счет.