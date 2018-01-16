Украинцы смогут завещать свои органы

24 июня в Украине приняли закон касательно трансплантации органов. Закон одобрил президент страны Петр Порошенко.

Новый закон о трансплантации органов свидетельствует о том, что теперь каждый гражданин страны в завещание может также оставлять свои органы на донорство. Причем по желанию можно поставить отметку об этом в своем паспорте или водительском удостоверении.

Однако такое решение может быть и неокончательным. Украинец сможет поменять свое решение самостоятельно или же это может сделать доверительное лицо, которое донор укажет в своем документе. Именно доверительное лицо после смерти гражданина решает, отдавать его органы на донорство или же нет.

Трансплантация органов будет невозможной для ветеранов военных действий, детей из детских домов, трупов, которых не смогли опознать.

Закон вступил в силу, и будет применяться уже с начала 2019 года.