Солист System of a Down написал о революции в США

Солист System of a Down Серж Танкян сделал заявление касательно революции в США из-за миграционной политики.

На странице в своем микроблоге Серж Танкян опубликовал провокационную обложку журнала «Time», на которой изображен президент США Дональд Трамп. Рядом с президентом Соединенных штатов стоит маленькая девочка и плачет. Редакторы журнала использовали снимок двухлетнего ребенка. Фото было сделано во времена рейдов на границе США с Мексикой. Под картинкой можно увидеть надпись «Добро пожаловать в Америку».

Серж Танкян написал, что эта картинка о многом говорит и сейчас в США процветает период агрессии. Он подчеркнул, что настало время революции в стиле Армении.

Таким образом, фронтмен известной рок-группы раскритиковал новый закон касательно мигрантов.

Напомним, что теперь на законодательном уровне всех детей, которых принимает США, разделяют с родителями-мигрантами. Сам Дональд Трамп объяснял такую меру тем, что, к примеру, в Германии и Франции после глобальных мер помощи мигрантам поднимался уровень преступности. Однако такой подход американского президента не поддержали ни власти других стран, ни многие граждане США.