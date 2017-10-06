Песков: Путин не сможет посетить в Самаре матч сборных России и Уругвая

По словам Пескова, у президента довольно напряженный график, потому вылететь в Самару на матч он не сможет. Отмечается, что именно в этот день Путин проведет встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, сможет ли Владимир Путин отправиться в Самару на матч сборных России и Уругвая, который состоится в понедельник, 25 июня. По его словам, к глубочайшему сожалению самого президента, именно в этот день у него довольно напряженный график и намечается ряд важных встреч, которые отменить никак не получится. Скорее всего, Путин будет смотреть матч в записи.

Песков также рассказал о том, что Путин будет работать в Ново-Огарево, а также проведет встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Стоит отметить, что Путин пока присутствовал только на матче сборной России и команды Саудовской Аравии. Во время игры российских футболистов и египтян президент был в Минске, однако об итогах матча узнал сразу же, как приземлился в Москве.