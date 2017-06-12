В Совфеде "обнищание" Украины объяснили ее плохими отношениями с Россией

Сергей Цеков, который является членом комитета по международным делам СФ, прокомментировал слова украинского депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича. По этому поводу также высказался политолог Александр Асафов.

В Совфеде объяснили, почему в Украине сейчас говорят про ее "обнищание". Комментарий предоставил участник российского парламентария Сергей Цеков. По его словам, нынешняя ситуация обусловлена плохими отношениями властей Незалежной с Россией. Он согласился, что в стране действительно наступил экономический упадок, так как после распада Советского Союза, то, что осталось от него, было разграблено. Потребительское отношение привело к развалу, считает Цеков.

Свои мысли по этому поводу высказал также Александр Асафов. Он убежден, что учащающиеся в последнее время высказывания против существующей власти Украины связаны с предвыборной кампанией. Каждый кандидат пытается повысить свой рейтинг за счет подобной критики.