Украинский музыкант выступил против власти

Украинский музыкант и лидер группы «Океан Эльзы», а также экс-депутат Верховной Рады Украины раскритиковал нынешнюю власть в своей стране.

Святослав Вакарчук выступил перед выпускниками из Украинской академии лидерства. Он призвал молодежь попасть в ряды депутатов и уничтожать изнутри украинскую власть. По мнению артиста, нынешняя украинская политика – это опухоль, которая буквально разъедает всю страну. По словам Вакарчука, именно молодые люди смогут побороть коррупцию и ложь, которая царит в Верховной Раде.

Украинскую власть, по мнению музыканта, отличает только трусость. Он отметил, что она дрожит перед Америкой, Россией, Европейским союзом, а также ужасно боится лишиться своих денег, которые были украдены из национального бюджета.

Вакарчук подчеркнул, что уже настала та пора, когда украинский народ должен сказать «Хватит» и бороться за свое государство против нынешней власти.

Стоит отметить, что в прошлом году, согласно опросам среди граждан Украины, Святослав Вакарчук входил в число тех, за кого люди были бы готовы проголосовать на президентских выборах.