Американского пресс-секретаря Сану Сандерс выгнали из ресторана

Сану Сандерс попросили покинуть американский ресторан, в котором она вместе с семьёй намеревалась удовлетворить голод.

22 июня внимание пользователей социальных сетей приковал инцидент, случившийся в городке Лексингтон в штате Вирджиния. Пресс-секретарю Белого дома отказали в обслуживании в американском ресторане.

Хозяйка ресторана Стефания Уилкинсон приняла решение о том, чтобы выгнать Сану Сандерс совместно с другими работниками ресторана. Они оказались солидарны в негативном восприятии политики, направленной против сексуальных меньшинств, которая проводится сейчас Дональдом Трампом. Уилкинсон заявила, что не приемлет сторонников подобной политики в своём заведении. А поскольку Сара Сандерс работает на президента США, то является таковой.

Мнения пользователей в сети разделились. Одни всеми силами поддерживали американского пресс-секретаря. Другие же отстаивали правоту владелицы ресторана.

Это не первый случай, когда представители власти США не могут пообедат. Не так давно глава Министерства внутренней безопасности США Кристен Нильсен вынуждена была покинуть мексиканский ресторан, расположенный в Вашингтоне. В качестве причины указали на скандал с мигрантами.