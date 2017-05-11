СМИ назвали дату встречи Путина и Трампа в Вене

Издание "Кронен цайтунг" предоставило информацию о грядущей встрече Путина и Трампа. Стоит отметить, что в Кремле эти сведения пока не подтвердили.

Буквально недавно австрийские СМИ распространили информацию о том, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп проведут свою встречу в Вене. Ее дата уже назначена на 15 июля, в Австрии уже все подготавливают для того, чтобы лидеры двух стран провели свои переговоры.

В свою очередь пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле пока не могут назвать дату встречи Владимира Владимировича и Дональда Трампа. По его словам, такие сведения будут предоставляться по мере готовности.

Некоторые российские СМИ, ссылаясь на официальные источники в администрации президента, заявили о том, что встреча Путина и Трампа состоится 16 июля. По этому поводу пресс-служба Путина пока не давала комментариев.