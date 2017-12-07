Мэр Собянин рассказал о новых новых планах

Действующий мэр города Москва Сергей Собянин поделился ближайшими планами по развитию дорожного движения в столице, а также о других не менее важных делах.

В эфире программы «Вести. Москва» на телеканале Россия мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы по поводу ближайших планов. В частности мэр рассказал о том, что к 2018 году было построено уже около 150 километров метро, но сразу же добавил, что это только середина пути и нужно достичь отметки в 320 километров к ближайшим 7-8 годам. Что касается проблем в отношении электричек, Собянин привел примеры похожих ситуаций в Париже и Нью-Йорке, когда железнодорожные ветки пригородного сообщения стали частью городского метрополитена. Такая же участь постигнет и Москву.

Совершенно противоположной точки зрения придерживается мэр в вопросах дорог. «В Москве практически невозможно строить новые дороги, но мы строим, реконструируем действующие вылетные магистрали, практически все их реконструировали, реконструировали и развязки» - заявляет Сергей Семенович.

Напомним, что Сергей Собянин наделен полномочиями мэра города Москва с 2010 года Московской городской думой, а с 2013 года уже официально вступил в должность после победы на выборах.