Асад уверен в том, что Сирии хватит своих ресурсов для восстановления государства, потому к помощи Запада они прибегать не будут. Также сирийский президент обвинил Запад в том, что "они не дают, а только берут".

Буквально недавно президент Сирии Башар Асад пообщался с журналистами и рассказал о том, кто будет помогать властям в восстановлении Сирии после окончания борьбы с терроризмом. По его словам, сирийцы ни при каких обстоятельствах не позволят Западу принять участие в полном восстановлении государства, так как Сирии не нуждается ни в Западе, ни в его деньгах. По словам Асада, западные власти не знакомы с таким понятием, как честность, они привыкли больше брать, а не давать.

Несмотря на то, что в государстве до сих пор продолжаются боевые действия, Асад не теряет уверенности в том, что у Сирии вполне хватит своих ресурсов для того, чтобы восстановить страну своими силами. По его словам, пусть это будет долго, но сирийцы восстановят свою страну без чьей-либо помощи.