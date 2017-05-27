Вице-премьер Италии: "Евросоюз ожидает распад"

Министр Италии сделал шокирующее предположение в развитии событий в вопросах миграции. Евросоюз под угрозой распада.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини высказал предположение о скорой гибели ЕС в качестве содружества государств. Сальвини уже в течение долгого времени рассуждает о проблемах миграции как в Европейском Союзе, так и в его родной Италии.

По мнению министра, о котором он рассказал в интервью Il Messaggero, ЕС уже «на грани развала, ведь ЕС с каждым днем напоминает архипелах, состоящий из множества отдельных государств, но никак не единый». Ранее, в начале июня этого года власти Италии объявили о закрытии своих портов для судна Aquarius, на борту которого находились около тысячи незаконных беженцев, в числе которых несовершеннолетние дети и беременные женщины.

Напомним, что проблема миграции является крайне острой для европейского общества с 2015 года, основной причиной которой является военные действия в Сирии. Несмотря на то, что с декабря 2017 года война в Сирии считается оконченной, беженцев, стремящихся попасть в Европу в поисках мирной жизни меньше не становится.