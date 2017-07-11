Лукашенко рассказал об угрозе вхождения Белоруссии в состав другой страны

В скором времени Белоруссия может лишиться своей независимости и оказаться под настоящей угрозой. Это произойдет в том случае, если экономика страны резко ухудшится, считает Лукашенко.

Как стало известно, бессменный президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на совещании, где обсудил важнейшие аспекты развития экономики и страны в целом. Так, президент не упустил возможности, что если экономика страны провалится, то Белоруссия потеряет не только независимость, но и окажется в составе какой-то другой страны, где ее не будут уважать, или же в государстве и вовсе развяжется гражданская война, как в соседней Украине.

Именно поэтому Лукашенко считает, что властям регионов следует четко выполнять все поставленные перед ними задачи, особенно в сельском хозяйстве. Самой уважительной причиной для их невыполнения белорусский лидер считает смерть, потому призвал всех чиновников активнее выполнять свои обязанности.

Стоит отметить, что Лукашенко не стал разглагольствовать на тему, в составе какой страны может оказаться Белоруссия в случае своего плачевного состояния.