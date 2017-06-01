ВМФ России отправит в море больше кораблей с высокоточным оружием

Таким образом российская армия планирует усилить свое присутствие в дальней зоне. Об этом 23 июня рассказал главнокомандующий Владимир Королев.

Адмирал выступил перед выпускниками Военного учебно-научного центра и рассказал новым офицерам о планах на будущее ВМФ России. По его словам, в составе флота появится больше кораблей с высокоточным оружием. Эти носители отправят в море для укрепления обороны в дальних регионах.

Владимир Королев считает, что присутствие военных кораблей РФ в Мировом океане недостаточно для борьбы с новыми угрозами. Поэтому нужно нарастить боевой потенциал до нужного уровня и гарантированно обезопасить страну от действий вероятного противника с морских и океанских направлений.

В настоящее время на дальних рубежах находятся от 70 до 100 военных кораблей российского флота. Чтобы усилить позиции, Минобороны намерено поэтапно переходить на сборку транспорта с большим водоизмещением. Вместе с увеличением количества суден, субмарин и корабельной авиации, ВМФ РФ будет синхронно развивать комплексную инфраструктуру.