Власти Украины настроены обменять 23 россиян на осуждённых украинцев

Так сообщила Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады. Она разместила пост на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, Киев собирается обменять 23-х россиян, которые осуждены в Украине "по тяжким статьям", таким как терроризм, шпионаж, участие в боевых действиях и убийства. В ответ они требуют столько же украинцев. Списки кандидатов на обмен украинские власти неоднократно передавали по дипломатическим каналам. Они готовы отдать упомянутых "негодяев" России ради граждан, которых родные и близкие ожидают в Украине.

Ирина Геращенко также напомнила об усилиях, которые украинское правительство и дипломаты приложили для освобождения Олега Сенцова. По её словам, Киев был настроен обменять его ещё в 2016 году вместе с Надеждой Савченко по формату 2-2. За них предлагали выдать двух сотрудников ГРУ по фамилиям Ерофеев и Александров.

Теперь Украина идет на радикальные меры и намерена обменять всех своих заключенных из России. По словам Ирины Геращенко, нужно торопиться, ведь здоровье Сенцова и его соотечественников портится с каждым днем. Она опровергает сообщения о том, что Олег Сенцов прибавил в весе за время самовольной голодовки.