«Я и Путин»: Эрдоган назвал самых опытных политиков Генассамблеи ООН

Возможно, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, есть и другие политики с таким же уровнем опыта, но он их «не припомнит». Взаимоотношения между Турцией и Россией Эрдоган называет «хорошими».

Согласно с утверждением Тайипа Эрдогана, в Генассамблее ООН он видит только двух опытных политиков. «Я и Путин», - говорит президент Турции, отмечая, что других он не помнит. Свое мнение Эрдоган пояснил тем, что он, как и российский президент, уже долгое время находится в политике. «У нас получился общий процесс, длящийся 15-16 лет», - заявил Эрдоган.

Президент Турции указал и на то, что позитивные итоги «общего процесса» уже видны, но есть еще и планы, которые нужно осуществить в дальнейшем. Свои отношения с Путиным Эрдоган называет «хорошими». Особенно это было видно, утверждает президент Турции, когда проводилась спецоперация «Оливковая ветвь» в северной части Сирии. Помимо этого, положительную тенденцию отношений Анкары с Москвой Эрдоган видит и в переговорах об урегулировании конфликта в Сирии, которые проходили в Сочи и в Анкаре.