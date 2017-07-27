Савченко: если Украина не прекратит войну в Донбассе – Киев «получит по зубам»

Об этом депутат украинского парламента заявила на заседании суда, где решался вопрос об изменении меры ее пресечения. Савченко рассказала о последствиях, которые наступят для Киева, который «называет себя властью».

Надежда Савченко известна своими радикальными заявлениями. В этот раз она заявила, что грозит Украине, если война в Донбассе не будет прекращена. По словам Савченко, если Киев не «разобьет схемы» и не перестанет «душить людей», то последствия будут плачевными. Она утверждает, что важно предотвратить процесс «обеднения людей» и продолжения войны.

В ином случае, заявила Савченко, за свои действия «они получат по зубам». Она также рассказала, от кого будет этот «удар». Савченко утверждает, что Киев «получит по зубам» и с Запада, и с Востока. Свое предупреждение она не адресовала конкретному политику, однако отметила, что это касается «официального Киева». Что касается суда, то Савченко и далее будет оставаться под арестом. Это решение было принято 22 июня.